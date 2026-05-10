  • /RCB ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 10, 2026, 05:07 PM IST|Updated: May 10, 2026, 05:07 PM IST
ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಜೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 
ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಡೆ‌ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.   

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಎಂದರೆ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಮರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ECB) ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- XI ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.   

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಸಾಲ್ಟ್ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.‌  

ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರಿಂದ ಆನೆಬಲ ಬಂದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ ಅವರು ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.  

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮೈದಾನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11ರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜಾಕೋಬ್‌ ಬೆಥೆಲ್‌ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಇನ್ನು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.      

