philip salt fastest half century : ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸುಸ್ತಾದರು ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಸಾಲ್ಟ್, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು
ಅರ್ಧಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ವಾಂಖೆಡೆ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 8 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 95 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈ ಸಲನೂ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ