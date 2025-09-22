Kavya Maran hugs Abhishek Sharma parents: ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಕಳೆದ ದಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ಅವರು, ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಮಂಜು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ಗಿಂದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಿರಿಯವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ.
ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರತ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ತಾನಿಯಾ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.