ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಏನೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ವೈರಲ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಶಶ್ ಕಿರಣ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ, ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅವರು ಫೋಟೋಗಳು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ 'ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಏಕದಿನ ನಿವೃತ್ತಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ!!' ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವರು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪೀಕ್ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ನನ್ನ ಗಡ್ಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ತುಂಬಾ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿದೆ. @klrahul11, @buntysajdeh, @yuzi_chahal, @y_umesh ಇದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸಮಯ ಹುಡುಗರೇ #ViratBeardInsurance," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.