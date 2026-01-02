ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

500 rupees note ban: ಮತ್ತೆ ನೋಟು ರದ್ದತಿ? ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರೊಳಗೆ 500 ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ವಿತರಣೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವದಂತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷಪಡಿಸಿದೆ..
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪಿಐಬಿ ಈ ವದಂತಿಯನ್ನು 'ನಕಲಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದಿದ್ದು, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಅಪನಗದೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರೊಳಗೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಸುದ್ದಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು..
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಟಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ನಗದು ವಿತರಣೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. 100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಬಾರದು. ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ವಿವರಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.. ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ನಂಬಬಾರದು ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.