ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿ ಸಾಕು ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗುವುದು ಹಲ್ಲು ನೋವು! ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿಗೂ ಇದೇ ಪರಮೌಷಧ..

teeth cavity home remedies: ಈ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಲ್ಲುನೋವು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು.. ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲ್ಲುನೋವು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಒಸಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೇ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.      

ಇದು ಮುಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಹಿಪ್ಪಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಸಾಲೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿಯು ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ದನೆಯ ಮೆಣಸು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.      

ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕೃಷಿಗೆ ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.      

ಹಿಪ್ಪಾಲಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪರ್ ಲಾಂಗಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೈಪರೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೂಬಿಡುವ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ.      

ಇದರ ಹಣ್ಣು ಗಸಗಸೆ ಬೀಜಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.. ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.    

