ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗಿದೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ.. ಮದ್ಯ ಫುಲ್‌ ಫ್ರೀ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌

Hotels With free Alcohol: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು ಮದ್ಯ ಫ್ರೀ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದ ಈ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
free beer countries: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಂದ ಒಡನೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದು ಪಾರ್ಟಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದ ಒಡನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಚಿತ ಬಿಯರ್ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಿಯರ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು 'ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವೆಚ್ಚವು ಎಲ್ಲಾ ಊಟ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಮದ್ಯವು ಸಹ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಜಮೈಕಾ ಮತ್ತು ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿ-ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೀರು, ಸೋಡಾ, ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಹೌಸ್ಕೀಪಿಂಗ್ ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಉಚಿತ ವಿಸ್ಕಿ, ವೋಡ್ಕಾ ಮತ್ತು ರಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಬೊಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಿನಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಯರ್ನ ಉಚಿತ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು ಒಸಾಕಾದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೈವ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸರಪಳಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 'ಫ್ರೀ ಬಿಯರ್ ಟೈಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ನೀತಿಯು ಸಂಜೆ 5.30 ರಿಂದ 6.30 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಉಚಿತ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬಿಯರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು 'ಬಿಯಾ ಹೋಯಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬಜೆಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣೆಯ ಮಿನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಹ ಅದೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನವು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ)