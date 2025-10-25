English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.. ದರ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

Cheapest petrol price: ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
 
Cheapest Petrol Price: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಿಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.   

ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ $0.03. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $0.45. ದೇಶದ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.     

ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ, ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ $0.02. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ $0.60. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.      

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ $0.58 ಬೆಲೆಯಿದ್ದರೆ, ಬಾಟಲ್ ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ $1.20. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀರು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.     

ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ $0.34 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಟಲ್ ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ $1.50 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.    

ಅಂಗೋಲಾದಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $0.33 ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರು $0.80 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂಧನ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು.     

ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $0.34. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬೆಲೆ $0.50. ತೈಲದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀರಿನ ವಿತರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸುತ್ತದೆ.    

