Grah Gochar March 2026: ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಕೂಡ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 15ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುವ ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಹ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಉಚ್ಚ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಲೆ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಟನೆ ಮುಂತಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಬೇರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)