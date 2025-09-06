PM Kisan Yojana: ಈ ರೈತರಿಗೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲ..! 2,000 ರೂ. ಖಾತೆಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ

PM Kisan 21st installment : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 2000 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು 21 ನೇ ಕಂತನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು 21ನೇ ಕಂತಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರೈತರ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವರು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಕೆಲವು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ರೈತರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೈತರು 2,000 ರೂ.ಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೈತರು 2,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ರೈತರು : ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ರೈತ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ರೈತರು : ಕೆಲವು ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ತಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುಂತಾದವು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕಂತು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೈತರು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ರೈತರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು (ರೂ. 10,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರು) ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕಂತು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. 21ನೇ ಕಂತಿನ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕವೈಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.