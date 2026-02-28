English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ರೈತರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್‌ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ

PM Kisan 22nd installement : ದೇಶದ 9 ಕೋಟಿ ರೈತರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 22ನೇ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ..
ಇದು ನಿರಂತರ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 22 ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರಂತರ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ.

ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?.. ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು, ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂದ್‌.. ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು, ಇತರ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸತತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೋಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರೈತರು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿವಾರ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ.ಗಳ 22 ನೇ ಕಂತು ಜಮಾ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 22ನೇ ಕಂತಿನ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಅನೇಕ ರೈತರು ಇಂದಾದರೂ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಸಾಧ್ಯ..

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಕಿಸಾನ್‌ ಸಮ್ಮಾನ್‌ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 21 ನೇ ಕಂತು ನವೆಂಬರ್ 19, 2025 ರಂದು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.. ಅಂದಿನಿಂದ, 22ನೇ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇದೆ.

