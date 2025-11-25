English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

White Hair Remedies: ಹೇರ್ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನೀವು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈ ಅಥವಾ ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.   

ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗುವವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ ನಂತರ ಕಲೋಂಜಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. 

ಹುರಿದಿಟ್ಟ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಲೋಂಜಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. 

ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಾಲೋಂಜಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಬಳಸುವ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 

ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಾಲೋಂಜಿ ಪುಡಿ, ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

