White Hair Home Remedies: ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಧಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ನೀವು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಕು.
ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಿ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹುರಿದು ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಸ್ಟೌವ್ ಆರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಿತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.