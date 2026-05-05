Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 05, 2026, 06:00 PM IST|Updated: May 05, 2026, 06:09 PM IST

White Hair Home Remedies: ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಕಸ ಎಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ... ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

White Hair Remedies1/6

ಅಧಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ನೀವು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.   

White Hair Remedies2/6

ಹೌದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಕು.  

White Hair Remedies3/6

ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ  ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಿ. 

White Hair Remedies4/6

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. 

White Hair Remedies5/6

ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹುರಿದು ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಸ್ಟೌವ್‌ ಆರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

White Hair Remedies6/6

ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಿತ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Tags:
White Hair Remedies
Gray Hair Home Remedies
Hair care
Hair care tips
Pomegranate Peel
Pomegranate Peel For Hair
Coconut Oil For White Hair
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಎಂದಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!

ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಎಂದಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!

Child Trafficking Allegation1 hr ago
2

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಆಹಾರ: ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್!

Healthy foods1 hr ago
3

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. RR ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಓನರ್‌ ಯಾರು

IPL 20261 hr ago
4

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ... ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Vijay1 hr ago
5

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೆಗಾ ದಾಖಲೆ: 2.39 ಲಕ್ಷ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 42%!

Maruti Suzuki India Limited1 hr ago