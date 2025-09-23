ಇದಪ್ಪಾ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆದ ಡಾನ್ಸರ್‌! ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡಿನ ಸುಂದರಿ Insta ID ವೈರಲ್‌

Monica Song viral dancer : ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿತು. ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರೂ. 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಮಾಲಿವುಡ್ನ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಉಪೇಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ತಾರೆಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ರೇಬಾ ಮೋನಿಕಾಜನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ 'ಮೋನಿಕಾ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. 'ಮೋನಿಕಾ' ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಪೂಜಾ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ರೆಟ್ರೋ ಚಿತ್ರವೂ ಪೂಜಾಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪೂಜಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋನಿಕಾ ಹಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿಢೀರ್ ಟ್ರೇಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚೆಲವೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ನೃತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಈಕೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಐಡಿಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.. ಈ ಚೆಲುವೆ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ ಸಿಂಗ್. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ.. ಈ ಸುಂದರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.