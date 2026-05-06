ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ನಟ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ.. ರಿಷಬ್ ಡಿಬಾಸ್ ಯಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 06, 2026, 02:21 PM IST|Updated: May 06, 2026, 02:21 PM IST

Pooja Hegde: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಚೆಲುವೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದ ಪೂಜಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೌದು.. ಕರಾವಳಿಯ ದೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ, ದೈವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಜೊತೆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾವು ಕರಾವಳಿಯ ದೈವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಭೂತಕೋಲ ಮತ್ತು ದೈವಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪೂಜಾ, ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಟನಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪೂಜಾ, ಅವರ 'ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರಂತೆ. 

ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಪೂಜಾ, ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ದಳಪತಿ 69' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

