ಖ್ಯಾತ ನಟನಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ?

pooja Hegde : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ..ಅವರು ಜಗಳವಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ 'ಕ್ಯಾರವಾನ್' ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಪೂಜಾ, ಅವನ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು
ನಂತರ, ಪೂಜಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಳಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ಯೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳು ಹರಡಿದವು. ಆದರೆ, ಪೂಜಾ ನಾಯಕ ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರೂ..ಆದ್ರೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊ, ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನದ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಸುದ್ದಿ ವದಂತಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ 'ವೀಕ್ಷಣೆ' ಮತ್ತು 'ಕ್ಲಿಕ್'ಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾರೋ ರಚಿಸಿದ 'ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ'. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೂಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಈ 'ಕಾರವಾನ್ ಘಟನೆ' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ವದಂತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' (ತಮಿಳು) ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ'ಯ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಮತ್ತು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'DQ41' ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ 'ಕಾಂಚನಾ 4' ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿ. ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 2026 ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.