ಬಡತನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದಿದು?

Poor Countries with the Richest Gold Reserves : ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದು — ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬಡತನದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಗೆದಷ್ಟೂ ಬಂಗಾರವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ!
 
Poor Countries with the Richest Gold Reserves : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬದಲು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನವರೆಗೆ 216,265 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 64,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವು ಗಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 12,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಇವರ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 5,000 ಟನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ 3,800 ಟನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ 3,200 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  

ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾ 3,100 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವು ಒಟ್ಟು 8,133 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 3,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉಳಿದಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರು (2,500 ಟನ್), ಬ್ರೆಜಿಲ್ (2,400 ಟನ್), ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ (2,300 ಟನ್), ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ (1,800 ಟನ್), ಮೆಕ್ಸಿಕೊ (1,400 ಟನ್), ಘಾನಾ (1,000 ಟನ್), ಮಾಲಿ (800 ಟನ್), ಕೊಲಂಬಿಯಾ (700 ಟನ್) ಮತ್ತು ಟಾಂಜಾನಿಯಾ (400 ಟನ್) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.  

2023ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 378.2 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ (321.8 ಟನ್), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (293.8 ಟನ್), ಕೆನಡಾ (191.9 ಟನ್) ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ (166.7 ಟನ್) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.  

ಘಾನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಪೆರು ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 1,000 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,300 ಮೀರಿದೆ, ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದು $4,900 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

