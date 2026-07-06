/FIFA World Cup; 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತಿದ್ದೀರಿ.. ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ರೊನಾಲ್ಡೊ!

Ronaldo: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಟೀಕಾಕಾರರು ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
41 ವರ್ಷದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವಂತೆ ಇತ್ತು.
ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕೌಬಾಯ್ಸ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ -16 ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ಜುವೆಂಟಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು, ನಾನು 18 ವರ್ಷದವನು ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೇನೆ. 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸಿದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊ*ಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.