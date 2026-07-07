Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ!!

ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ!!

Written ByBhimappa
Published: Jul 07, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:16 PM IST
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೇ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

Cristiano Ronaldo bids tearful farewell: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೇ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  
 

1/6

ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ರೌಂಡ್‌ ಆಫ್‌ 16ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸೋತಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತು.   

2/6

ಇದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.  

3/6

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.   

4/6

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 6 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

5/6

ರೊನಾಲ್ಡೊ 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ಮತ್ತು ಈಗ 2026 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ.   

6/6

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಯೌವನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಾ: ಅಮ್ಮನ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್
jaggesh30 min ago
2
Bengaluru Mysuru expressway45 min ago
3
Karnataka SIR1 hr ago
4
cristiano ronaldo1 hr ago
5
Rambha Net Worth1 hr ago