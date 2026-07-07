/ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ!!

Cristiano Ronaldo bids tearful farewell: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೇ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸೋತಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತು.
ಇದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಲಿಷ್ಠ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ 90ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 6 ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊ 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ಮತ್ತು ಈಗ 2026 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.