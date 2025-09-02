Post Office investment schemes: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ದೇಶದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ Recurring Deposit Scheme. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ರೂ. 50 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
Recurring Deposit Schemeನ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯವು ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದವರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂ., ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18,000 ರೂ. ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ 90,000 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ರೂ. 17,500 ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂ. 1,07,500 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ. 2,56,283 ಸಿಗುತ್ತದೆ.