Post Office Top Schemes: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಟಾಪ್ 4 ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY): ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ 8.2%ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ಇದು ಉಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು). ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (Public Provident Fund - PPF): ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7.1% ಬಡ್ಡಿ ದರವಿದೆ. ಇದು 'EEE' (Exempt-Exempt-Exempt) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೂಡುವ ಹಣ, ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಹಣ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (Senior Citizens Savings Scheme - SCSS): 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 8.2%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ (Post Office Monthly Income Scheme - MIS): ಒಮ್ಮೆಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳದಂತೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 7.4% ಬಡ್ಡಿ ದರವಿದೆ. ನೀವು ಇಟ್ಟ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.)