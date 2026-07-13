/Post Office RD: ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.42 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯಿರಿ!

RD Scheme: ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ಲಾನ್, ಬಡ್ಡಿದರ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Post Office Scheme: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆ (Recurring Deposit) ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ಲಾನ್, ಬಡ್ಡಿದರ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,42,732 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪಡೆಯುವಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 22,732 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರದಂತೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಬಡ್ಡಿ ಸುಮಾರು 22,732 ರೂ. ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲೂಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ನಂತಹ ಕೇವಲ KYC ದಾಖಲೆಗಳ ನೀಡಿ, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 2,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ರೂ. 1.2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ, ಅಂದಾಜು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,42,732 ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 22,732 ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)