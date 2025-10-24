ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ Vs ಬ್ಯಾಂಕ್....ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?

ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 7.7.ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರರ್ಥ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ.. 5 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೇ. 6.5 ರಿಂದ ಶೇ. 7.5 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ NSC ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. FD ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, NSC ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಮೊದಲ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ NSC ಯಲ್ಲಿ TDS ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. NSC ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ FD ಗಳನ್ನು DICGC ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ, ಸಂಯೋಜಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಾಗಿ NSC ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.