ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ & ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗ, ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು!!

September planetary shifts: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ತುಲಾ, ಧನು, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ, ಹಣ ಯೋಗ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಮಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುವ ಆಕಾಶವಿದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಶಿಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯೂ ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಲ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 1ನೇ ದಿನದಂದು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ.
