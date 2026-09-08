Powerfull Malavya Raj Yoga: ಈ ಸೆಷ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಹಣ ಕಂತು ಬಂದು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ.. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ, ವೈಭವ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿತು.
ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ 59 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 59 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಸಹ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಹ ಆಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಲವಾದ ಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಯಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
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