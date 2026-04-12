Power of RCB Batting: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 240 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್, ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್, ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಭಟ ಹೇಗಿತ್ತು?.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್ಸ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 120 ರನ್ಗಳ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 78 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ನೀಡಿತು. ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಘೋಷಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 5 ಮನಮೋಹಕವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಸಾಲ್ಟ್ ಔಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದುರ. ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಡೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದು ನಿಂತ ರಜತ್, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಲು 38 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೇವಲ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 34 ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 10 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ 2 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 241 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಟ್ಟು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದೆ.