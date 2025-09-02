English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಯಾರು? ಅವರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

 Pawan kalyan first wife: ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. 
 
1 /5

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನಸೇನಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, 2024 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.   

2 /5

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 1996 ರಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.   

3 /5

ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂದಿನಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲದವರು. ನಂತರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.   

4 /5

ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 2010 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

5 /5

ಅದಾದ ನಂತರ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಕಿರಾನಂದನ್ ಎಂಬ ಮಗ, ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ಅವರಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ, ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು,   

pawan kalyan HBD Pawan Kalyan pawan kalyan 1st wife pawan kalyan janasena pawan kalyan janasenani pawan kalyan pawan kalyan first wife Pawan Kalyan movies pawan kalyan wife anna lezhneva Pawan Kalyan Latest News Pawan Kalyan wife pawan kalyan speech pawan kalyan first wife nandini pawan kalyan wife renu desai power star pawan kalyan pawan kalyan wifes photos pawan kalyan third wife renu desai about pawan kalyan Pawan Kalyan family pawan kalyan first wife nandini photos pawan kalyan wife videos Pawan Kalyan news pawan kalyan songs. pawan kalyan ap deputy chief minister ಎಪಿ ಡೆಪ್ಯೂಲ್ ಸಿಎಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ ಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜನಾನಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ನಂದಿನಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪತ್ನಿಗಳು

Next Gallery

ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನವೇ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ