ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮದಿನ

Puneeth Rajkumar Birthday: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಅಪ್ಪು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ..ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ  ಅಪ್ಪು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 
 
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದಿನ. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿಯ ಹಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಸರಳತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕರುಣಾಳು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸದಾ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.  

ಇಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.   

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಳತೆ: ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ, ಎದುರಿಗಿದ್ದವರ ಅಂತಸ್ತು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ 'ನಗುಮುಖ' ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.  

ಬಲಗೈ ನೀಡಿದ್ದು ಎಡಗೈಗೆ ತಿಳಿಯದಂತಹ ದಾನದ ಗುಣ: ಅಪ್ಪು ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಮೇಲೆ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು,   

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ: ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಅವರು ಹಾಡುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಗಮಾನರ್ಹವಾದ ಸಂಗತಿ.  

ಇನ್ನೂ, ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಜನುಮ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇಂದು ಅಪ್ಪು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.   

