ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಈ ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಲ್ಲಾ ತಪ್ಪದೇ ಈಡೇರುತ್ತೆ!

Powerful Lakshmi Mantras : ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ.. ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೂ 8 ರೀತಿಯ ಗುರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಗುರಿಗಳು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು 8 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ.. ಯಾವುವು ಅವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ 8 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರಗಳು, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳು, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಪಠಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ .
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ : ಇದರರ್ಥ ನಾನು ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶುಭದ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕೀಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ : ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಆಯೇ ನಮಃ : ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಬೇರ.. ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಮ ಗೃಹಿ ಧನಂ ಪುರಾಯ ಪುರಾಯ ನಮಃ : ಇದು ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸು.. ನಿನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಣವು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಓಂ ದ್ರಾಂ ದೃಂ ದ್ರಂ ಸಹ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ : ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶುಕ್ರ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ. ಶುಕ್ರನ ಶುಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಓಂ ಶೃಂಗ ಹ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಶೃಂಗ ಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ : ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)