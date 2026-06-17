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100 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಬುಧನಿಂದ ರಾಜಯೋಗ... ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯ, ಹಣದ ಹೊಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 17, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:06 AM IST

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 


Budhaditya Raja Yoga Effect: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬುಧ ಮಿಥುನದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಕರ ಯೋಗವಾದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ. 

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ಬುಧನು ಜೂನ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:09ಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

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ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಇಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

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ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Budhaditya Raja Yoga
Budh Surya Yuti 2026
Raja Yoga

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