ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Budhaditya Raja Yoga Effect: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬುಧ ಮಿಥುನದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಕರ ಯೋಗವಾದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ.
ಬುಧನು ಜೂನ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:09ಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಇಒದಗಿ ಬರಲಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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