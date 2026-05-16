13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಪ್ರಬಲ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 16, 2026, 07:27 AM IST|Updated: May 16, 2026, 07:27 AM IST

Rajayoga On Shani Jayanti: ಇಂದು (ಮೇ 16) ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬಂದಿರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನವೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಶನಿಚರ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 16, 2026ರ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರಲಿದ್ದು ಈ ದಿನವೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಬುಧ-ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್‌, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.

ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. 

13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂದಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ.

ಶನಿಶ್ಚರ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪ್ರಬಲ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಶನಿ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವೇ ಪ್ರಬಲ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

