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ಜೂನ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂದೇ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೇನು ಫಲ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 05, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:37 AM IST

Gajakesari Rajyoga: ಜೂನ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಂದೇ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಫಲ?

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect1/13

ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್‌ 08, 2026ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶನಾದ ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect2/13

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect3/13

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರಲಿದೆ.

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect4/13

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ವರ್ಕ್‌ ಮಾಡುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect5/13

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶೀಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect6/13

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect7/13

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect8/13

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect9/13

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರದಂದೇ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.   

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect10/13

ಧನು ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಒತ್ತಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದಿನಚರಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect11/13

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect12/13

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. 

Gajakesari Rajyoga 2026 Effect13/13

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Gajakesari Rajyoga
Rajayoga
Shukra Gochar
Venus Transit
Shukra Gochar Phala
Guru Gochar
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