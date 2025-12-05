English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ.. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಯಶಸ್ಸು..

ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 3 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ.. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಯಶಸ್ಸು..

Gajkesari Rajyoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು-ಚಂದ್ರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಮಂಗಳಕರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಇಂದು (ಡಿ. 05) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:38 ಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 10:15 ಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂಶನಾದ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.   

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಗುರು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. 

ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.   

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ-ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರ ತರುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.  ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

