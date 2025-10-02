Jupiter Transit: ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬಲ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರ್ಶಿವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ

Jupiter Transit: ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಗುರುವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.
Jupiter Transit: ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಜೀವನವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಯವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ... ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)