ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ

Kendra Yoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 03ರಿಂದ ಬುಧ-ಯುರೇನಸ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ ನೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದ್ದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಏರುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿ, ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ, ತರ್ಕ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಬುಧ ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯ, ಕೇತು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 03) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:06ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಯುರೇನಸ್ ಪರಸ್ಪರ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಬುಧ-ಯುರೇನಸ್ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ...
ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬುಧ ಯುರೇನಸ್ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.