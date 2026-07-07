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ಪ್ರಬಲ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 07, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:16 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. 

Labha Drushti Rajayoga1/6

ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 24, 2026ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. 

Labha Drushti Rajayoga2/6

ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ

ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. 

Labha Drushti Rajayoga4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಪ್ರಬಲ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಲಿದ್ದು ನೀವು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಚಿನ್ನದಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Powerful Rajayoga
Rajayga
Labha Drushti Rajayoga
Labha Drushti Yoga
Labha Kendrita Rajayoga
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