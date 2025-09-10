English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ

Navapancham Rajyog: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುರು-ಮಂಗಳ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದ್ದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಶುಕ್ರ ಅಧಿಪತ್ಯದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ನವ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 

ಗುರು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿದು ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ. 

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.ತಾಯಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದ್ದು ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. 

ಗುರು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ರುದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

