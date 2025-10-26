100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ.. ​​ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಖಂಡ ಧನಯೋಗ!

Raja Yoga after 100 years: 100 ವರ್ಷಗಳ ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Raja Yoga after 100 years: ದೇವತೆಗಳ ಗುರು, ಗುರು ಈ ತಿಂಗಳ 8 ರಂದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ದೇವರು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಬರಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)