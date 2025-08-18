English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶನಿ ಶುಕ್ರರಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ

Navapancham RajYoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಂಶ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ. 
ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರರ ಯುತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗಲಿದ್ದು, ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ... 

ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. 

ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನವಪಂಚಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. 

ನವಪಂಚಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

