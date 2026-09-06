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ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಮಹಾಪ್ರಭಾವ..! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶುಭಫಲ

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 06, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:32 AM IST

Powerfull  Gajakesari rajayoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ. 
 

ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ1/10

ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನು ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುವ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. .  

ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ2/10

ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ

ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದು, ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

3/10

ಈ ತಿಂಗಳ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) 7, 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.  

ಮೇಷ ರಾಶಿ4/10

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಧನ ಯೋಗಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ5/10

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

ಕರ್ಕಾಟಕ 6/10

ಕರ್ಕಾಟಕ 

ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ7/10

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ. ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.  

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ8/10

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.  

ಮಕರ9/10

ಮಕರ

ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

ಮೀನ ರಾಶಿ10/10

ಮೀನ ರಾಶಿ

ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  

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