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ಜೂನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 8 ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶುಭಯೋಗ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ ಭರಪೂರ ಲಾಭ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 24, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:29 AM IST

powerfull moon transit: ಇದೇ ಜೂನ್ 29, 30 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
 

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ಈ ತಿಂಗಳ ಜೂನ್ 29, 30 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿರುವ ಚಂದ್ರನು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಧನು ರಾಶಿಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಲಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಚಂದ್ರನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ ನೀಡುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.  

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ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಬಲವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

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ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಪೂಜ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. 

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ಕರ್ಕಾಟಕ: ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಟನೇ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

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ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಚಂದ್ರನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

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ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ.

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ಮೀನ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದು, ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಜಪೂಜ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧನಯೋಗಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE Kannada NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)  

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