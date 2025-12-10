"ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ"! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌!

Prabhas: ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
Prabhas: ಸೌತ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. “ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ” ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕೃತಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಎಪಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ನಾನು ನನಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ… ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿರುವ ‘ಆದಿಪುರುಷ’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಂದು ನಗೆಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕುರಿತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೇ. ಕೃತಿ “ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.” ಎಂಬ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಈಗ ನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯ! ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ನೀನೇ ‘1 -ನೇನೊಕ್ಕಡಿ ಮಾಡೈನ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮರೆತೆಯಾ?” ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೆಸರು ತಪ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್–ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.