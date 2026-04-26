ಈ ದಿನದಂದು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌, ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌.. ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್‌ ಸಿಂಪಲ್‌!

prabhas and salmankhan lock horns: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬುರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
2027ರ ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೂವಿಯೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡದ SVC63 ಮೂವಿಗೆ ದಿಲ್ ರಾಜು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ SVC63 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ನಯನತಾರಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ಅವರು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2027ರಲ್ಲಿ ಈದ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಫೌಜಿ ಎಂಬ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್-ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು 2026ರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.