ವಿವಾಹಿತ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್!‌ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯೇ ಕಾರಣ

Prabhas Crush: ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಟಿದ್ದಾರೆ.
Prabhas Crush: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಫೌಜಿ, ಸಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ 2 ನಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವರು ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ..
ಈಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್. ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ 'ಆಕಾಶ ವೀಧಿಲ್', 'ಬಂಗಾರು ಬುಲ್ಲೋಡು', 'ಪಾಂಡವುಲು ಪಾಂಡವುಲು ತುಮ್ಮೇಧಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 'ಸಾಹೋ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಾಕ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ರವೀನಾ ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ' ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ರವೀನಾ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೆಳತಿಯರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ರವೀನಾ ಅವರ ಪತಿ ಅನಿಲ್ ಥಡಾನಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.