ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌

aishwarya rai and salman khan love story: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ANI ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು, ಟೀಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಮೌನವೇ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಕೊನೆಗೆ "ಸಾಕು! ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ!" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದರು..ʼ
ʼಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಪ್ಲೀಕೆಟೆಡ್ ನಟ ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ನಂಬುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆʼ ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಣಯವು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ "ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೇ ಸನಮ್" ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಣಯವಾಗಿ ಅರಳಿತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಹ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ.. ʼಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.. ನನ್ನ ಸಹನಟರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.. ಆದರೂ ನಾನು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆʼ.. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..