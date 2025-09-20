ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೊದಲು ನೋಡೋಕೆ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಳು, ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು : ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ

Prahlad Kakkar on Priyanka Chopra : ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ದೇಹ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಿಂಕಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, ವಿಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 2000 ರ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರವೂ ಸೇರಿತ್ತು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಆರಂಭಿಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ದವು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೋಡೋಕೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಚರ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೋಸ್ತಾನಾದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂತ ಕಕ್ಕರ್ ಹೊಗಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಪಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ SSMB29 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.