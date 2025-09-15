ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ..

Pressure Cooker precaution: ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹರಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸೇರಿಸುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಆಹಾರವು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏರಿ, ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವಿಸಿಲ್ನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಸಿಲ್ನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಚ್ಚಬಾರದು. ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಶಿಳ್ಳೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಗಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ, ವಿಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದ ಮುಚ್ಚಳ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಬಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು: ಬಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಲೋಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದು: ನೀವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.