ಕುಕ್ಕರ್​ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಲೀಕ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು! ಹತ್ತೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿ, ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಾಗ, ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳ ನೀರು ಹಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಕೊಳಕಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಅದರ ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದರೊಳಗಿನ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಅದರ ಸೀಟಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕೊಳಕು ಸೀಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ, ಅದರ ರಬ್ಬರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾದಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಗ್ರೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ, ನೀರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿ.
ತರಕಾರಿಗಳ ನೀರು ಕೂಡ ಸೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಂದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ನೀರು ಹೊರಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.