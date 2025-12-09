ಈಕೆಗೆ 145 ಜನ ಪ್ರಪೋಸ್, 13 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು! ಅಸಲಿಗೆ ಈಕೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೂ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ

Mustache queen Real history : ಈ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಫೋಟೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಚೆಲುವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?.. ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋಣ..
"ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಯಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇದ್ದಳು.
ನೋಡಲು ಸುಂದರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಹುಷಃ ಈ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು.. ಆದರೆ, ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಒಮ್ಮೆ ಈ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಈಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಾರು? ಅವಳಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇದು ಪರ್ಷಿಯಾದ (ಈಗ ಇರಾನ್) ಕಜರ್ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಹ್ರಾ ಖಾನುಮ್ ತಾಜ್-ಎಸ್-ಸಲ್ತಾನೆಹ್ ಅವರ ಕಥೆ. ಅವರು 1883 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಹ್ರಾ ಅವರ ದೇಹವು ದಪ್ಪಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಜನರು ಈ ನೋಟವನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಗ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು.
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಹ್ರಾಗೆ 145 ಪುರುಷರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜಹ್ರಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದಾಗಿ 13 ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೋಡಲು ಇಷ್ಟೋಂದು ಕುರೂಪಿಯಾಗಿರುವ ರಾಣಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪಡ್ತಾರಾ? ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ತರ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ.. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಹ್ರಾ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ರಾಜಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದಳು.
ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಳು. ಆ ಕಾಲದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಅವಳ ರಾಜಿಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೈರ್ಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಜಹ್ರಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರಂತೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಇರಾನಿನ ರಾಜ ನಾಸಿರ್ ಅಲ್-ದಿನ್ ಶಾ ಕಜರ್, ಅವರು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 47 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು.
ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೊದಲು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. "ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋದ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಕಥೆಯು ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವು ದೇಹದ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.