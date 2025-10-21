prithviraj sukumaran love story: ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರು ಒಟಿಟಿ ಚಿತ್ರ 'ಸರ್ಜಮೀನ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ.. ಸದ್ಯ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 'ಸರ್ಜಮೀನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರವ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಹೌದು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಸಂಪಾದಕರು ಅವರನ್ನು ಮಲಯಾಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು.. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಲಯಾಳಿ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವಾರು ಯುವ ನಟರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರು.. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೈಇ ಕೇರಳ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು..
ಇನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2011 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಉನ್ನತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.